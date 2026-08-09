ВС РФ нанесли удар по объектам ТЭКа Украины
Российские военные нанесли удары по объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщило Минобороны.
ВС РФ также поразили военный аэродром и пункты временной дислокации ВСУ в 164 районах. Минобороны сообщило, что удары наносились авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией российских группировок войск.
9 августа военное ведомство также сообщило, что ВС России ударили по объектам портовой инфраструктуры и морским судам Украины, используемым в интересах ВСУ.
4 августа расчеты беспилотных поисково-ударных систем «Герань-4 Сикер» поразили семь сухогрузов, которые перевозили грузы для ВСУ. Поражение судов было осуществлено в порту Николаев, а также во время их перехода морем в Черноморской операционной зоне.