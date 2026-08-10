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Гостей кемпинга на пляже Севастополя эвакуируют из-за пожара после атаки БПЛА

Ведомости

В результате падения обломков украинских беспилотников загорелся лес в районе пляжа Инжир в Севастополе. Спасатели и работники лесхоза эвакуируют людей из кемпинга, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, возникло два очага возгорания. Предварительно, обошлось без пострадавших. На месте находятся экстренные службы.

Всего над регионом было нейтрализовано 15 БПЛА – в основном над морем и вдали от берега. В районе Фиолентовского шоссе рухнувшие обломки БПЛА повредили четыре автомобиля.

Ночью 10 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с начала суток силы ПВО сбили 13 украинских беспилотников, летевших в направлении столицы.

Днем 9 августа силы ПВО ликвидировали 285 украинских беспилотников, сообщало Минобороны РФ. Устройства сбили в Белгородской, Курской, Брянской, Тульской, Липецкой, Рязанской, Орловской и Калужской областях, а также в Московским регионе, Республике Башкортостан и Крыму.

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