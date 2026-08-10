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СМИ: утечка нефти произошла на подсанкционном танкере, севшем на мель у Омана

Ведомости

На танкере Caroline Bezengi, который находится под санкциями Великобритании и Евросоюза, произошла утечка нефти. Судно село на мель у побережья Омана, сообщила газета Arab News.

«Caroline Bezengi уже два месяца сидит на мели у острова Киблия на юго-западе Омана. Экипаж танкера сообщил о взрыве на борту 8 июня», – говорится в публикации.

По данным издания, разлив нефти затронул охраняемую территорию, где обитает исчезающая фауна. Власти наблюдают район с помощью спутниковых снимков, полевых обследований и технических моделей, уточнили в газете.

Ранее, 5 августа, Иран и Оман согласовали новый маршрут через Ормузский пролив. Переговоры шли два месяца. Технические, правовые, экологические аспекты и вопросы безопасности уже проработаны.

3 августа рядом с танкером в 37 км к северо-востоку от оманского города Хасаб прогремел взрыв. Капитан танкера сообщил, что слышал взрыв в непосредственной близости от судна. Власти начали расследование инцидента.

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