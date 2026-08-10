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Силы ПВО сбили шесть беспилотников на подлете к Москве

Ведомости

Российские средства ПВО сбили шесть беспилотников на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале.

На месте падения обломков беспилотников работают специалисты экстренных служб.

Ранее Собянин заявил, что с начала суток силы ПВО уничтожили 13 донов, летевших в сторону Москвы. О первых восьми сбитых беспилотниках глава города сообщил в 03:46 мск, о последних пяти – в 04:26 мск. На местах падения обломков работают экстренные службы.

Минобороны России сообщило, что за ночь российские средства противовоздушной обороны уничтожили 456 украинских беспилотников самолетного типа в воздушном пространстве 18 регионов страны. Дроны были перехвачены и уничтожены над Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Белгородской, Орловской, Воронежской, Ростовской, Пензенской, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской и Самарской областями. Кроме того, БПЛА сбили над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Татарстан и Крымом.

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