Силы ПВО сбили шесть беспилотников на подлете к Москве

Минобороны России сообщило, что за ночь российские средства противовоздушной обороны уничтожили 456 украинских беспилотников самолетного типа в воздушном пространстве 18 регионов страны. Дроны были перехвачены и уничтожены над Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Белгородской, Орловской, Воронежской, Ростовской, Пензенской, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской и Самарской областями. Кроме того, БПЛА сбили над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Татарстан и Крымом.