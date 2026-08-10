Politico: Мелони оправдывается перед избирателями за поддержку Украины

Мелони на протяжении своего премьерства позиционировала себя как последовательного сторонника Украины. В то же время входящая в правящую коалицию партия «Лига» выступает за более мягкую политику в отношении Москвы, против дальнейшей военной помощи Киеву и увеличения расходов на оборону. Схожую позицию занимает бывший генерал и депутат Европарламента Роберто Ванначчи, возглавляющий крайне правую партию «Национальное будущее».