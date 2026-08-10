Politico: Мелони оправдывается перед избирателями за поддержку Украины
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони перед парламентскими выборами столкнулась с расхождением позиций по Украине со своими политическими союзниками, сообщила Politico.
Мелони на протяжении своего премьерства позиционировала себя как последовательного сторонника Украины. В то же время входящая в правящую коалицию партия «Лига» выступает за более мягкую политику в отношении Москвы, против дальнейшей военной помощи Киеву и увеличения расходов на оборону. Схожую позицию занимает бывший генерал и депутат Европарламента Роберто Ванначчи, возглавляющий крайне правую партию «Национальное будущее».
При этом, отмечает издание, объем итальянской военной помощи Украине за четыре года составил около 3 млрд евро. Рим также не присоединился к механизму НАТО PURL, предполагающему закупку американского оружия для Киева. По мнению политолога Марко Тарки, именно украинский вопрос остается одним из наиболее существенных различий между Мелони и Ванначчи.
В марте Politico писало, что Мелони на саммите ЕС в Брюсселе заявила, что понимает позицию бывшего венгерского премьера Виктора Орбана по блокировке финансирования Украины. «Мелони сказала своим коллегам, что понимает причины, по которым венгерский лидер разозлил весь блок», – пишет издание.
29 июля депутаты оппозиционной партии «Национальное будущее» внесли на рассмотрение парламента Италии резолюцию, согласно которой помощь Украине может быть полностью остановлена. Один из депутатов отметил, что санкции Италии против России продолжают ухудшать экономическое положение Рима и утяжеляют жизнь граждан страны.