Путин поделился юношескими впечатлениями о «некрасивом городе»
Президент России Владимир Путин на встрече с урбанистами в Улан-Удэ поделился воспоминанием о юношеской поездке в один из городов, внешний облик которого произвел на него тяжелое впечатление.
«Вышел на привокзальную площадь и онемел», – сказал президент. При этом название «некрасивого города» Путин не назвал.
По его словам, «гармония, запечатленная в камне», оказывает прямое влияние на мировоззрение людей и формирует культурный код.
10 августа президент прибыл в Улан-Удэ. В ходе поездки он встретился с Героем России Дашибалом Мункожаргаловым – ветераном спецоперации и участником программы «Время героев». Мункожаргалов предложил предоставить муниципалитетам возможность выполнять работы по благоустройству территорий военных городков в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Путин поддержал инициативу и отметил, что основная сложность связана с действующими нормативными ограничениями. По его словам, вопрос осложняется тем, что Минобороны «очень бережно относится к тому, что контролирует, и неохотно расстается с этим имуществом», даже если оно не нужно сегодня и сейчас.