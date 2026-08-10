Yonhap: Южная Корея не будет поставлять оружие на Украину
Республика Корея (РК) остается приверженной своей политике не поставлять вооружение, направленное на поддержку работы ПВО, сообщило агентство Yonhap.
«Поставки Южной Кореей оборонной продукции в любую страну всегда осуществлялись в соответствии с внутренним законодательством», – заявил высокопоставленный чиновник министерства иностранных дел страны.
Такой ответ Южной Кореи связан с недавним заявлением президента Украины Владимира Зеленского о якобы намерении Северной Кореи направить контингент войск в Россию.
Тем не менее Корея не отказывается поставлять Украине материальную помощь для поддержки энергетики, инфраструктуры и здравоохранения.
Корейский чиновник отказался комментировать заявление Зеленского, но отметил, что страну беспокоит возможность перемещения армии Северной Кореи на территорию России.
Ранее сообщалось, что поставки вооружения на Украину из США с начала 2026 г. сократились почти в пять раз относительно периода президентства Джо Байдена. С марта 2022 г. по декабрь 2024 г. США передали Киеву помощь примерно на $43,4 млрд. Среднемесячный объем при Байдене составлял около $1,28 млрд.
9 августа министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что Хельсинки не будет передавать Киеву ракеты к системам ПВО Patriot. Свое решение он объяснил необходимостью сохранить собственные силы ПВО в боевой готовности.