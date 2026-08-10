Yonhap: Южная Корея не будет поставлять оружие на Украину

Ранее сообщалось, что поставки вооружения на Украину из США с начала 2026 г. сократились почти в пять раз относительно периода президентства Джо Байдена. С марта 2022 г. по декабрь 2024 г. США передали Киеву помощь примерно на $43,4 млрд. Среднемесячный объем при Байдене составлял около $1,28 млрд.