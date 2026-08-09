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Главная / Политика /

Финляндия отказалась передавать Украине ракеты для Patriot

Ведомости

Хельсинки не будет передавать Киеву ракеты к системам ПВО Patriot, заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен. 

Решение он объяснил необходимостью сохранить боеготовность собственной противовоздушной обороны.

«Мы сделали все, что могли, в максимально возможной степени, но как прифронтовая страна мы не можем ставить под угрозу нашу постоянную боеготовность в плане противовоздушной обороны», – приводит слова Хяккянена газета Ilta-Sanomat. 

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Политика / Международные новости

Министр также заявил, что сейчас главным вопросом европейской политики безопасности стали темпы выпуска продукции американским ВПК. Он отметил, что в этом процессе «много бюрократии и инертности» и Пентагону необходимо «предпринять действительно решительные меры, чтобы ускорить производство».

5 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сокращение поставок ракет Patriot может быть связано не только с войной на Ближнем Востоке, но и с политическими мотивами. Он отметил, что это может быть политическим ходом для того, чтобы Украина «была сговорчивее». The Atlantic со ссылкой на источники писал, что американский президент Дональд Трамп уже отказал Зеленскому в просьбе передать Украине 300 ракет-перехватчиков Patriot для использования в зимний период. 

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