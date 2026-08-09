Финляндия отказалась передавать Украине ракеты для Patriot

5 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сокращение поставок ракет Patriot может быть связано не только с войной на Ближнем Востоке, но и с политическими мотивами. Он отметил, что это может быть политическим ходом для того, чтобы Украина «была сговорчивее». The Atlantic со ссылкой на источники писал, что американский президент Дональд Трамп уже отказал Зеленскому в просьбе передать Украине 300 ракет-перехватчиков Patriot для использования в зимний период.