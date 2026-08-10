Сотрудник британской радиостанции из любопытства «похоронил» Карла III

4 июня 21 сотрудника охраны членов королевской семьи Великобритании отстранили от службы, так как они спали на посту или отлучались во время службы. Еще двое сотрудников охраны, против которых выдвинуты обвинения, не были отстранены от службы, но их не будут допускать в королевские резиденции до завершения расследования.