Сотрудник британской радиостанции из любопытства «похоронил» Карла III
Сотрудник британской радиостанции Radio Caroline, выдавший в мае в эфир ложную новость о смерти короля Великобритании Карла III, запустил ее из любопытства. Об этом сообщил медиарегулятор Великобритании Ofcom, который опубликовал результаты расследования.
Как говорится в документе, сотрудник, который проводил обслуживание студийного компьютера, из любопытства включил запись, заготовленную на случай кончины короля. Это прервало трансляцию с дистанционного моста ведущего и передало файл в эфир.
Вещание было прервано. После того как голос на записи объявил о кончине Карла III, жители страны выслушали гимн. Затем наступила 16-минутная тишина. Как сообщает источник, диктор не сразу понял, что происходит, из-за того, что вещание велось из другого помещения.
После произошедшего сотрудник по обслуживанию хотел предупредить ведущего о случившемся, но тот не ответил ему на звонок, так как думал, что находится в эфире. Временное прекращение эфира позволило сотрудникам радиостанции заметить ошибку, восстановить трансляцию и оперативно принести извинения.
После устранения ошибки Radio Caroline опровергла новость и принесла извинения. Сотруднику объявили выговор.
4 июня 21 сотрудника охраны членов королевской семьи Великобритании отстранили от службы, так как они спали на посту или отлучались во время службы. Еще двое сотрудников охраны, против которых выдвинуты обвинения, не были отстранены от службы, но их не будут допускать в королевские резиденции до завершения расследования.