В «Новых людях» прокомментировали решение по «Яблоку»
Депутат Госдумы от «Новых людей» Ярослав Самылин на вопрос «Ведомостей», будет ли партия претендовать на электорат «Яблока» в случае его снятия с выборов, ответил, что само слово «электорат» задает неправильную логику.
«Первое, что мы говорим в своей программе: главный капитал России – это люди. А люди – это не голоса, не аудитория и тем более не электорат. В нашем первом созыве мы действовали не в логике ограничений, а в логике развития. Мы, например, добились, чтобы выпускники могли пересдавать ЕГЭ, запустили масштабную программу по обучению школьников и студентов предпринимательству, предложили ввести систему «Мигрант-ID» для повышения безопасности. Люди, которым эти идеи откликаются, мы надеемся, и поддержат «Новых людей» на этих выборах», – сказал он.
«Политика – искусство возможного», – ответил депутат Госдумы, секретарь ЦК КПРФ по выборам Сергей Обухов на вопрос «Ведомостей», кто может поработать с потенциальным электоратом выбывшей из гонки партии.
Первый замглавы фракции «Справедливой России» Дмитрий Гусев на аналогичный вопрос «Ведомостей» заявил, что электорат «Яблока» не превышает 1%: «Поэтому о чем мы вообще говорим?». «У нас есть своя партия и своя повестка, мы в рамках этой повестки и двигаемся», – добавил он.
«Яблоко» ранее столкнулось с резкой критикой со стороны руководства КПРФ и «Справедливой России». А лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с призывом признать партию «Яблоко» нежелательной организацией. «Подписать мир с кровавым клоуном – значит сдать Донбасс и Новороссию, предать наших людей и перечеркнуть подвиг бойцов и офицеров, которые ценой собственных жизней противостоят нацистскому режиму», – заявил Слуцкий. Политик также подчеркнул, что подобные предложения нельзя считать альтернативной точкой зрения.
В руководстве «Единой России» и «Новых людей» с заявлениями не выступали.