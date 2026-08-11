В «Новых людях» прокомментировали решение по «Яблоку»

«Первое, что мы говорим в своей программе: главный капитал России – это люди. А люди – это не голоса, не аудитория и тем более не электорат. В нашем первом созыве мы действовали не в логике ограничений, а в логике развития. Мы, например, добились, чтобы выпускники могли пересдавать ЕГЭ, запустили масштабную программу по обучению школьников и студентов предпринимательству, предложили ввести систему «Мигрант-ID» для повышения безопасности. Люди, которым эти идеи откликаются, мы надеемся, и поддержат «Новых людей» на этих выборах», – сказал он.