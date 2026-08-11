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Путин дал старт производству на заводе по переработке молока в Новосибирске

Ведомости

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Новосибирск по видеосвязи запустил производство на заводе по переработке молока «Сибирская академия молочных продуктов», сообщили «РИА Новости».

Старт работы завода произошел во время встречи президента с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. В целом программа визита главы государства была посвящена региональным вопросам и научно-техническому развитию.

10 августа Путин ввел в эксплуатацию Ермаковский горно-обогатительный комбинат. Проект выйдет на полную мощность к 2028 г. Ожидаемая мощность рудопереработки на комбинате должна составить 30 000 т.

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