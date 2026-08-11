ВС РФ уничтожили разведывательный катер ВСУ

В ночь с 9 на 10 августа ВС РФ нанесли удары по логистическим центрам Киева и металлургическому комбинату в Запорожье. Также было уничтожено одно из отделений «Новой почты», которое использовалось как центр для хранения и транспортировки деталей для дронов, средств РЭБ и робототехники.