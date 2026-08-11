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ВС РФ уничтожили разведывательный катер ВСУ

Ведомости

ВС РФ продолжают наносить удары по морским судам, действующим в интересах ВСУ, сообщило Министерство обороны. Среди уничтоженных судов противника – патрульный катер.

«В течение дня в акватории Черного моря южнее Одессы с помощью БПЛА поражен патрульный катер, который был предназначен для сопровождения сухогрузов с вооружением для ВСУ в морские порты Украины», – говорится в сообщении.

9 августа российские войска поразили склады ГСМ и военного имущества, а также портовый перевалочный комплекс в порту Одессы. Склады и объекты хранения ГСМ и военного снаряжения также были уничтожены в порту Черноморска.

В ночь с 9 на 10 августа ВС РФ нанесли удары по логистическим центрам Киева и металлургическому комбинату в Запорожье. Также было уничтожено одно из отделений «Новой почты», которое использовалось как центр для хранения и транспортировки деталей для дронов, средств РЭБ и робототехники.

11 августа также были поражены предприятия военной промышленности и транспортно-логистические центры в Киеве и Запорожье.

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