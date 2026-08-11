Румыния сообщила об уничтожении двух дрейфующих БПЛА в Черном море
Военные водолазы Румынии уничтожили в Черном море два беспилотника, которые дрейфовали в районе газового месторождения Neptun Deep. Об этом заявил временно исполняющий обязанности министра обороны страны Раду Мируцэ в Facebook
Инцидент произошел во второй половине дня в исключительной экономической зоне Румынии примерно в 90 морских милях от Констанцы. Министр уточнил, что беспилотники были обнаружены одним из судов, выполнявших работы в районе месторождения. После получения информации к месту направили катер береговой охраны с военными специалистами.
По его словам, минобороны Румынии связалось с украинской стороной. Киев сообщил, что системы им не принадлежат. После этого румынские власти приняли решение уничтожить беспилотники для обеспечения безопасности судоходства и работ вблизи газодобывающей платформы.
26 июля президент Румынии Никушор Дан заявил, что истребитель F-16 румынских военно-воздушных сил сбил беспилотный летательный аппарат над территориальными водами страны в районе Сулина – Килия. Он отметил, что расследование обстоятельств инцидентов с дронами, сбитыми 25 и 26 июля, продолжается. 25 июля в румынском воздушном пространстве также сбили беспилотник, его обнаружили в 10 км к западу от населенного пункта Сфынту-Георге. 24 июля румынский пилот на истребителе F-16 уничтожил беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство страны.
11 июля Мируцэ сообщил о пяти уничтоженных морских дронах в Черном море. Некоторые из беспилотников содержали взрывчатку.