Посольство РФ: Румыния предъявила пенопласт как фрагмент российского БПЛА

26 июля президент Румынии Никушор Дан сообщил, что истребитель F-16 румынских военно-воздушных сил сбил беспилотник над территориальными водами страны в районе Сулина – Килия. Тогда он отметил, что расследование обстоятельств инцидентов с дронами, сбитыми 25 и 26 июля, продолжается. 25 июля в румынском воздушном пространстве также сбили беспилотник, его обнаружили в 10 км к западу от населенного пункта Сфынту-Георге. 24 июля румынский пилот на истребителе F-16 уничтожил БПЛА, вторгшийся в воздушное пространство страны.