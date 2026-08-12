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Посольство РФ: Румыния предъявила пенопласт как фрагмент российского БПЛА

Ведомости

Румыния не предоставила никаких доказательств причастности России к инцидентам с беспилотниками в стране, возлагая при этом ответственность на Москву. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на посольство РФ в Бухаресте.

В конце июля румынские СМИ писали, что национальные ВВС нейтрализовали несколько дронов на территории страны. МИД Румынии вызвал российского посла Владимира Липаева, а один из сотрудников дипмиссии был объявлен персоной нон грата. В посольстве рассказали, что во время беседы в МИДе представителям дипмиссии были продемонстрированы куски пенопласта якобы как доказательство «российского происхождения» сбитых БПЛА.

«Однако никаких фактов, связывающих данные дроны с нашей страной, нам, естественно, не предоставили», – заключили в диппредставительстве.

Румыния сообщила об уничтожении двух дрейфующих БПЛА в Черном море

Политика / Международные новости

26 июля президент Румынии Никушор Дан сообщил, что истребитель F-16 румынских военно-воздушных сил сбил беспилотник над территориальными водами страны в районе Сулина – Килия. Тогда он отметил, что расследование обстоятельств инцидентов с дронами, сбитыми 25 и 26 июля, продолжается. 25 июля в румынском воздушном пространстве также сбили беспилотник, его обнаружили в 10 км к западу от населенного пункта Сфынту-Георге. 24 июля румынский пилот на истребителе F-16 уничтожил БПЛА, вторгшийся в воздушное пространство страны.

11 августа военные водолазы Румынии уничтожили в Черном море два беспилотника, которые дрейфовали в районе газового месторождения Neptun Deep.

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