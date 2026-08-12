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Более 40 стран призвали заранее уведомлять о пусках баллистических ракет

Ведомости

Австралия, Болгария, Венгрия, Великобритания, Германия, Япония, Франция, США и еще 33 страны опубликовали совместное заявление, в котором призвали «все соответствующие страны» заблаговременно уведомлять о пусках межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводного базирования и космических ракет-носителей. Текст заявления опубликован на сайте постпредства США в Женеве.

Речь идет об уведомлениях не менее чем за 24 часа до запуска. Призыв обращен ко всем странам, но особенно к государствам, обладающим ядерным оружием, запускающим межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические ракеты подводных лодок и ракеты-носители. Согласно заявлению, уведомления должны содержать сведения об общем классе баллистической ракеты или ракеты-носителя, предполагаемом времени, районе и направлении запуска. Кроме того, страны также должны предоставлять четкие уведомления для летчиков и моряков в соответствии с международными стандартами.

В начале августа КНР впервые публично продемонстрировал возможности по нанесению авиационного ядерного удара. Медиакорпорация Китая (CMG) разместила видеоролик в соцсети Weibo, где бомбардировщик H-6N выполняет полет в сопровождении двух истребителей J-20, неся под фюзеляжем баллистическую ракету воздушного базирования JL-1, способную оснащаться ядерной боевой частью. Военные не раскрыли, когда именно были сняты кадры и в рамках каких учений они были сделаны.

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