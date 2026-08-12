Более 40 стран призвали заранее уведомлять о пусках баллистических ракет

Речь идет об уведомлениях не менее чем за 24 часа до запуска. Призыв обращен ко всем странам, но особенно к государствам, обладающим ядерным оружием, запускающим межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические ракеты подводных лодок и ракеты-носители. Согласно заявлению, уведомления должны содержать сведения об общем классе баллистической ракеты или ракеты-носителя, предполагаемом времени, районе и направлении запуска. Кроме того, страны также должны предоставлять четкие уведомления для летчиков и моряков в соответствии с международными стандартами.