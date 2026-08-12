Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
NAUK454-0,98%CNY Бирж.12,308+0,52%IMOEX2 308,13-0,68%RTSI882,69-0,68%RGBI115,61+0,22%RGBITR779,63+0,24%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин поддержал предложения по развитию ТОФ

Ведомости

Инициативы командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиины, касающиеся дальнейшего развития ТОФ, получат поддержку. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

По словам президента, речь идет о мерах, направленных на расширение возможностей и укрепление потенциала Тихоокеанского флота.

Предложения по укреплению ТОФ прозвучали после изменения доктринальных документов Японии, в которых Россия названа врагом.

Путин прибыл на ракетный крейсер «Варяг», где наблюдает за ходом учений Тихоокеанского флота. Российский лидер также заслушал доклад Лиины о ходе учений. В ходе встречи президент заявил, что Япония ввела неспровоцированные санкции против России, не разъяснив причин конфликта на Украине. При этом глава государства подчеркнул, что у Москвы нет претензий в отношении Токио. По его словам, российская сторона не намеревается угрожать Японии.

Путин также отметил рост угрозы со стороны НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Мы видим, что здесь, к сожалению, растет конфликтный потенциал, сюда просачивается НАТО, создаются новые военно-политические блоки», – сказал он.

Читайте также:Главные заявления Путина об ответе на захват судов, НАТО в Азии и угрозе Японии
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её