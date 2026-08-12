Путин поддержал предложения по развитию ТОФ
Инициативы командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиины, касающиеся дальнейшего развития ТОФ, получат поддержку. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
По словам президента, речь идет о мерах, направленных на расширение возможностей и укрепление потенциала Тихоокеанского флота.
Предложения по укреплению ТОФ прозвучали после изменения доктринальных документов Японии, в которых Россия названа врагом.
Путин прибыл на ракетный крейсер «Варяг», где наблюдает за ходом учений Тихоокеанского флота. Российский лидер также заслушал доклад Лиины о ходе учений. В ходе встречи президент заявил, что Япония ввела неспровоцированные санкции против России, не разъяснив причин конфликта на Украине. При этом глава государства подчеркнул, что у Москвы нет претензий в отношении Токио. По его словам, российская сторона не намеревается угрожать Японии.
Путин также отметил рост угрозы со стороны НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Мы видим, что здесь, к сожалению, растет конфликтный потенциал, сюда просачивается НАТО, создаются новые военно-политические блоки», – сказал он.