Путин поддержал предложения по развитию ТОФ

Путин прибыл на ракетный крейсер «Варяг», где наблюдает за ходом учений Тихоокеанского флота. Российский лидер также заслушал доклад Лиины о ходе учений. В ходе встречи президент заявил, что Япония ввела неспровоцированные санкции против России, не разъяснив причин конфликта на Украине. При этом глава государства подчеркнул, что у Москвы нет претензий в отношении Токио. По его словам, российская сторона не намеревается угрожать Японии.