Путин: Япония ввела санкции против РФ без выяснения причины конфликта на Украине
Япония ввела неспровоцированные санкции против России, не разъяснив причин конфликта на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
При этом глава государства подчеркнул, что у Москвы нет претензий в отношении Токио. По его словам, российская сторона не намеревается угрожать Японии.
Президент также заявил о росте угрозы со стороны НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Мы видим, что здесь, к сожалению, растет конфликтный потенциал, сюда просачивается НАТО, создаются новые военно-политические блоки», – сказал он.
Путин прибыл на ракетный крейсер «Варяг», где наблюдает за ходом учений Тихоокеанского флота. Российский лидер также заслушал доклад командующего ТОФ адмирала Виктора Лиины о ходе учений. В ходе встречи он отметил, что подразделения морской пехоты ТОФ действуют дерзко, профессионально и героически в зоне спецоперации. Путин сказал, что для этих сил не существует задач, которые они не могли бы выполнять.
Президент находится в Южно-Сахалинске, где принимает участие в завершающем этапе учений флота. Маневры проходят с 4 августа. В учениях задействованы около 60 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, а также порядка 30 самолетов, вертолетов, беспилотников и более 13 000 военнослужащих. Действия ТОФ происходят в акваториях Японского и Охотского морей, а также в северо-западной части Тихого океана.