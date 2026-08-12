Путин: Япония ввела санкции против РФ без выяснения причины конфликта на Украине

Путин прибыл на ракетный крейсер «Варяг», где наблюдает за ходом учений Тихоокеанского флота. Российский лидер также заслушал доклад командующего ТОФ адмирала Виктора Лиины о ходе учений. В ходе встречи он отметил, что подразделения морской пехоты ТОФ действуют дерзко, профессионально и героически в зоне спецоперации. Путин сказал, что для этих сил не существует задач, которые они не могли бы выполнять.