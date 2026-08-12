ЕК поддержала запрет в Латвии конфет из РФ «по соображениям морали»
Еврокомиссия поддержала решение Латвии расширить запрет на импорт российских товаров, в том числе кондитерских изделий. Об этом сообщил портал Euractiv.
Представитель ЕК отметил, что торговая политика относится к исключительной компетенции Евросоюза, но законодательство допускает исключения, в частности по соображениям «общественной морали, общественного порядка или общественной безопасности». Именно на эти положения сослались власти Латвии при обосновании новых ограничений.
В начале августа власти Латвии уже включили в санкционный список российскую рыбу и морепродукты. 11 августа правительство страны предложило распространить ограничения на широкий перечень переработанных продуктов, в том числе шоколад, кондитерские изделия и пиво. В Еврокомиссии сообщили, что были проинформированы о новых мерах Риги.
Рига также объяснила решение тем, что российские сельскохозяйственные товары, продукты питания и корма продолжают поступать в страну. С января по июль 2026 г. их импорт составил 24,9 млн евро. Часть продукции предназначалась непосредственно для латвийского рынка, остальная – для поставок в другие государства ЕС.
При этом Евросоюзу пока не удалось согласовать аналогичные ограничения на общеевропейском уровне. Ранее Еврокомиссия не смогла получить достаточную поддержку стран ЕС для введения санкций против российской рыбы из-за возражений государств, перерабатывающих значительные объемы трески и минтая.
3 июня премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что страна должна приостановить экономические связи с Россией и Белоруссией. По данным Delfi, Кулбергс поручит министру иностранных дел Байбе Браже найти способы реализации такого решения в координации с ЕС, «потому что мы не изолированы». Он при этом признал, что экспортные ограничения могут не затронуть фармацевтический сектор, который «нельзя рассматривать однозначно».