В Латвии «забыли» купить боеприпасы к противодронным системам
В Латвии «забыли купить» боеприпасы к уже закупленным противодронным системам, рассказал премьер-министр Андрис Кулбергс в интервью LETA.
«Оборудование закупили, боеприпасы забыли купить», – заявил Кулбергс, отвечая на вопрос об инцидентах с беспилотниками и работе бывшего министра обороны Андриса Спрудса (цитата по Press.lv). При этом политик не уточнил, о каких именно системах идет речь и какое ведомство отвечало за закупку боеприпасов.
Политик также раскритиковал заявления о том, что Латвия становится «дроновой сверхдержавой». По его оценке, за подобными заявлениями пока «нет содержания».
29 июня Кулбергс сообщил, что Латвия и Украина хотят вместе построить завод по выпуску беспилотников на границе с Россией и Белоруссией.