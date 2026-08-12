В Латвии «забыли» купить боеприпасы к противодронным системам

«Оборудование закупили, боеприпасы забыли купить», – заявил Кулбергс, отвечая на вопрос об инцидентах с беспилотниками и работе бывшего министра обороны Андриса Спрудса (цитата по Press.lv). При этом политик не уточнил, о каких именно системах идет речь и какое ведомство отвечало за закупку боеприпасов.