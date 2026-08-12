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В Латвии «забыли» купить боеприпасы к противодронным системам

Ведомости

В Латвии «забыли купить» боеприпасы к уже закупленным противодронным системам, рассказал премьер-министр Андрис Кулбергс в интервью LETA.

«Оборудование закупили, боеприпасы забыли купить», – заявил Кулбергс, отвечая на вопрос об инцидентах с беспилотниками и работе бывшего министра обороны Андриса Спрудса (цитата по Press.lv). При этом политик не уточнил, о каких именно системах идет речь и какое ведомство отвечало за закупку боеприпасов.

Политик также раскритиковал заявления о том, что Латвия становится «дроновой сверхдержавой». По его оценке, за подобными заявлениями пока «нет содержания».

29 июня Кулбергс сообщил, что Латвия и Украина хотят вместе построить завод по выпуску беспилотников на границе с Россией и Белоруссией.

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