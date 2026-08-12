Азербайджан ищет помощи США в разминировании территорий

Обсуждение помощи в разминировании проходит на фоне расширения сотрудничества Баку и Вашингтона после заключения мирных договоренностей между Азербайджаном и Арменией при посредничестве США, пишет Axios. Ранее страны также подписали хартию о партнерстве, в которой проблема минного загрязнения Азербайджана была названа одним из серьезных вызовов и была предусмотрена дальнейшая финансовая поддержка.