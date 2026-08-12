Азербайджан ищет помощи США в разминировании территорий
Азербайджан рассчитывает на помощь США в сфере разминирования и заинтересован в американских технологиях и методах обнаружения и обезвреживания мин. Об этом посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим заявил в интервью Axios.
По словам дипломата, Азербайджан является одной из наиболее загрязненных минами стран мира. Значительное количество мин и неразорвавшихся боеприпасов осталось в регионе после распада СССР и многолетнего конфликта Баку и Еревана.
«В мире существует очень много технологических достижений, которые могут помочь. Мы надеемся, что сможем сотрудничать с Соединенными Штатами и в этом вопросе», – сказал Ибрагим.
Посол отметил, что разминирование остается дорогостоящим, длительным и опасным процессом. Одним из ключевых условий эффективной работы он назвал наличие точных карт заминированных территорий. С 2005 г. американский Marshall Legacy Institute передал Национальному агентству Азербайджана по разминированию более 90 специально обученных собак.
Обсуждение помощи в разминировании проходит на фоне расширения сотрудничества Баку и Вашингтона после заключения мирных договоренностей между Азербайджаном и Арменией при посредничестве США, пишет Axios. Ранее страны также подписали хартию о партнерстве, в которой проблема минного загрязнения Азербайджана была названа одним из серьезных вызовов и была предусмотрена дальнейшая финансовая поддержка.
9 июля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку и Ереван уже завершили делимитацию около 13 км государственной границы.