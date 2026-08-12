Лантратова: Россия готова обменять 224 осужденных украинцев

По словам омбудсмена, речь идет в том числе о жителях ДНР, ЛНР и Крыма, которые находятся в украинском плену с 2014 и 2022 гг. Она утверждает, что российская сторона в течение последнего месяца предлагала Киеву три различных списка для обмена, однако украинская сторона отказывалась от предложенных вариантов.