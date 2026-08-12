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Лантратова: Россия готова обменять 224 осужденных украинцев

Ведомости

Россия готова обменять 224 осужденных в России украинцев, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. По ее словам, Москва рассчитывает в обмен вернуть российских граждан, находящихся в украинском плену.

По словам Лантратовой, список из 224 человек уже согласован. В него вошли граждане Украины, осужденные в России за различные преступления. «Мы готовы отдать их хоть завтра утром – ради одного: чтобы забрать своих», – заявила она.

По словам омбудсмена, речь идет в том числе о жителях ДНР, ЛНР и Крыма, которые находятся в украинском плену с 2014 и 2022 гг. Она утверждает, что российская сторона в течение последнего месяца предлагала Киеву три различных списка для обмена, однако украинская сторона отказывалась от предложенных вариантов.

Лантратова также заявила, что Россия готова рассматривать «самые разные варианты обмена». По ее словам, Москва намерена опубликовать список украинских граждан, которых готова передать в обмен на российских пленных.

29 июля Лантратова в кулуарах Всероссийского молодежного форума «Территория смыслов» анонсировала обмен военнопленными с Украиной. Она уточнила про две категории пленных. Первая категория – это военнопленные. Вторая категория – это гражданские люди, которые находятся на территории Украины и не могут воссоединиться со своими семьями, не могут вернуться домой.

26 июня Москва и Киев вернули по 160 пленных военнослужащих. Обмен состоялся при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

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