МИД РФ назвал операцию «Ирини» попыткой ЕС свести политические счеты

12 августа в МИД РФ заявили, что ЕС создает для себя дополнительные риски своими действиями по проверке судов, которые он относит к так называемому «теневому флоту». Данные проверки, как сказали в министерстве, рассматривают как неправомерные. Президент Владимир Путин предупредил, что Россия может ответить зеркально на захват судов недружественными государствами.