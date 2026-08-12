МИД РФ назвал операцию «Ирини» попыткой ЕС свести политические счеты
Министерство иностранных дел РФ заявил, что Евросоюз (ЕС) использует военно-морскую операцию «Ирини» у берегов Ливии для того, чтобы противодействовать перевозкам нефти и других грузов в интересах России.
«Сегодня операция «Ирини» фактически используется Евросоюзом для запугивания коммерческих перевозчиков и воспрепятствования свободе судоходства. Налицо злоупотребление действующими международно-правовыми нормами и расширительное толкование своих полномочий», – говорится в сообщении на сайте министерства.
В МИДе назвали примером неправомерных действий ЕС досмотр военными Италии при поддержке греческого патрульного корабля судна Тао Payoh, шедшего под флагом Камеруна. Инцидент произошел 2 августа. В документе уточняется, что Италия обосновала свое решение необходимостью проверить национальную принадлежность экипажа.
В министерстве уточнили, что проверка флага является допустимой процедурой, но в данном случае – это «не более чем ширма для сведения политических счетов и реализации односторонних принудительных мер».
12 августа в МИД РФ заявили, что ЕС создает для себя дополнительные риски своими действиями по проверке судов, которые он относит к так называемому «теневому флоту». Данные проверки, как сказали в министерстве, рассматривают как неправомерные. Президент Владимир Путин предупредил, что Россия может ответить зеркально на захват судов недружественными государствами.