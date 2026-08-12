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Госдеп создал спецотдел по борьбе с «родильным туризмом» в США

Ведомости

Спецотдел по борьбе с «родильным туризмом», направленным на рождение детей в США ради получения ими гражданства, создали в госдепе, сообщил госсекретарь Марко Рубио в соцсети Х. За первый месяц работы подразделение аннулировало более 600 виз.

Новая структура будет проверять деятельность владельцев американских виз, выявлять и ликвидировать сети, организующие поездки иностранцев в США с целью рождения детей и последующего получения ими американского гражданства.

По словам Рубио, организаторы подобных схем помогают иностранцам обходить требования американской визовой системы, занимаются организацией поездок и проживания, а в некоторых случаях подделывают документы.

«Американское гражданство не продается», – заявил госсекретарь. По его словам, госдеп намерен использовать все доступные инструменты для защиты института гражданства США.

1 августа госдеп анонсировал, что США с 3 августа начнут взимать залог при подаче заявлений на туристические и бизнес-визы до $20 000 с граждан других стран, которые нарушают сроки пребывания в Соединенных Штатах. Залог служит гарантией соблюдения статуса неиммигранта иностранным гражданином, отмечало ведомство.

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