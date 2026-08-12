Госдеп создал спецотдел по борьбе с «родильным туризмом» в США

Спецотдел по борьбе с «родильным туризмом», направленным на рождение детей в США ради получения ими гражданства, создали в госдепе, сообщил госсекретарь Марко Рубио в соцсети Х. За первый месяц работы подразделение аннулировало более 600 виз.