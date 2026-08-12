Медведев: спецоперация закончится только на условиях России
Спецоперация России на Украине будет приостановлена или завершена только на условиях Москвы. Об этом сообщил зампред Совбеза России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в ходе встречи с экспертным советом по созданию народной программы партии.
«Рано или поздно это, естественно, произойдет и, естественно, исхожу из того, что на наших условиях», – заявил Медведев (цитата по ТАСС). Он дополнил, что отношения с западными странами не изменятся даже после окончания СВО.
30 июля Медведев на молодежном форуме «Гвардейск» заявил, что РФ находится в важной точке завершения спецоперации. Он отметил, что решение участвовать в боевых действиях для добровольцев сопряжено с риском и дается непросто. При этом Медведев призвал всех солдат беречь себя.
27 июля президент России Владимир Путин встретился с депутатами Госдумы VIII созыва и заявил, что Россия добьется поставленных целей в спецоперации. Он также подчеркнул, что участников СВО поддерживает весь российский народ.