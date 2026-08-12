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Главная / Политика /

Медведев: спецоперация закончится только на условиях России

Сергей Пахомов

Спецоперация России на Украине будет приостановлена или завершена только на условиях Москвы. Об этом сообщил зампред Совбеза России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в ходе встречи с экспертным советом по созданию народной программы партии.

«Рано или поздно это, естественно, произойдет и, естественно, исхожу из того, что на наших условиях», – заявил Медведев (цитата по ТАСС). Он дополнил, что отношения с западными странами не изменятся даже после окончания СВО.

30 июля Медведев на молодежном форуме «Гвардейск» заявил, что РФ находится в важной точке завершения спецоперации. Он отметил, что решение участвовать в боевых действиях для добровольцев сопряжено с риском и дается непросто. При этом Медведев призвал всех солдат беречь себя.

27 июля президент России Владимир Путин встретился с депутатами Госдумы VIII созыва и заявил, что Россия добьется поставленных целей в спецоперации. Он также подчеркнул, что участников СВО поддерживает весь российский народ.

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