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В литовском Вевисе эксгумировали останки 81 советского солдата

Ведомости

В центре литовского города Вевис завершили эксгумацию останков 81 советского солдата, погибших в ходе Второй мировой войны, сообщил портал LRT со ссылкой на заявление мэра города Гедиминаса Раткевичюса.

По его словам, останки передадут специалистам кафедры анатомии, гистологии и антропологии медицинского факультета Вильнюсского университета для более детальных антропологических исследований. После экспертиз их перезахоронят на православном кладбище Вевиса.

Советские солдаты были похоронены в самом центре города недалеко от церкви Святой Анны. Ранее там стоял памятник и горел вечный огонь.

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16 апреля LRT сообщала, что в Шяуляе эксгумировали останки 48 советских солдат, могилы которых находились в центре литовского города возле собора святых Петра и Павла. Останки хранятся на территории, выделенной муниципалитетом Шяуляя. После завершения раскопок на территории собора специалисты также провели антропологические исследования для определения пола, возраста, патологий и травм военных. Затем их захоронили на кладбище для советских солдат времен Второй мировой воны, недалеко от кладбища Гинкунай.

14 июня 2024 г. сейм (парламент) Литвы одобрил поправки к законам, которые разрешают перенос захоронений советских воинов. Согласно принятым поправкам, могилы советских солдат могут быть перенесены, если их признают объектами, «пропагандирующими тоталитарные, авторитарные режимы и их идеологии».

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