В литовском Вевисе эксгумировали останки 81 советского солдата

16 апреля LRT сообщала, что в Шяуляе эксгумировали останки 48 советских солдат, могилы которых находились в центре литовского города возле собора святых Петра и Павла. Останки хранятся на территории, выделенной муниципалитетом Шяуляя. После завершения раскопок на территории собора специалисты также провели антропологические исследования для определения пола, возраста, патологий и травм военных. Затем их захоронили на кладбище для советских солдат времен Второй мировой воны, недалеко от кладбища Гинкунай.