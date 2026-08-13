Посол: Япония угрожает нацбезопасности России, помогая Киеву

В феврале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание, что диалог России и Японии прервался по инициативе Токио, а Москва никогда не была сторонником его прекращения. По его словам, сейчас отношения двух стран сведены к нулю. Представитель Кремля отметил, что Токио занимает недружественную позицию по отношению к нашей стране. Он выразил сомнение, что в таких условиях можно выйти на какие-то договоренности, не меняя модальности в отношениях двух стран.