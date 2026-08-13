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Посол: Япония угрожает нацбезопасности России, помогая Киеву

Инна Шульгина

Помогая Украине, Япония предпринимает шаги, направленные на подрыв национальной безопасности России. Об этом посол РФ в Токио Николай Ноздрев заявил «РИА Новости».

Ноздрев обратил внимание, что японская компания инвестирует средства в производство БПЛА на Украине, а сама страна участвует в программах НАТО по оказанию помощи Киеву.

«Все это мы рассматриваем как однозначно враждебные шаги администрации Санаэ Такаити, направленные на затягивание конфликта и подрыв национальной безопасности Российской Федерации», – подчеркнул посол.

В феврале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание, что диалог России и Японии прервался по инициативе Токио, а Москва никогда не была сторонником его прекращения. По его словам, сейчас отношения двух стран сведены к нулю. Представитель Кремля отметил, что Токио занимает недружественную позицию по отношению к нашей стране. Он выразил сомнение, что в таких условиях можно выйти на какие-то договоренности, не меняя модальности в отношениях двух стран.

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