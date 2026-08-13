Армения хочет разрешить ситуацию с ж/д по-дружески

30 июля Пашинян заявил, что Армения может начать требовать с России плату за Южно-Кавказскую железную дорогу. Он допустил такое развитие событий в том случае, если спор не получится урегулировать дружественным путем. В тот же день РЖД заявили о готовности и дальше выполнять взятые на себя обязательства в рамках концессии в Армении.