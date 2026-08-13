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Армения хочет разрешить ситуацию с ж/д по-дружески

Наталья Захарова

Власти Армении хотят по-дружески решить проблемы с железной дорогой и не обострять отношения с Россией. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

«Что касается ситуации с железной дорогой, мы хотим решить вопрос по-дружески, то есть мы не хотим идти на какие-то острые решения», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Расторжение концессионного договора с Россией для Армении неприемлемо, подчеркнул Пашинян. По его словам, такое решение было бы недружественным.

30 июля Пашинян заявил, что Армения может начать требовать с России плату за Южно-Кавказскую железную дорогу. Он допустил такое развитие событий в том случае, если спор не получится урегулировать дружественным путем. В тот же день РЖД заявили о готовности и дальше выполнять взятые на себя обязательства в рамках концессии в Армении.

6 августа вице-премьер РФ Алексей Оверчук сообщил журналистам, что Россия не получала официальных обращений о прекращении концессии. Он напомнил, что в январе 2026 г. президент России Владимир Путин принял решение о реконструкции двух небольших участков армянской ж/д в районе села Ирасх, а также железной дороги от Гюмри в направлении Карса. По словам вице-премьера, РФ готова восстановить эти пути.

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