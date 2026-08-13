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«Кулибин-клуб» передал военным более 220 000 единиц техники

Ведомости

Разработчики беспилотников – участники «Кулибин-клуба» Народного фронта на июль 2026 г. передали на фронт более 220 000 единиц техники. Об этом рассказал представитель организации Глеб Киселев на круглом столе «Народный ВПК: приближаем победу вместе!».

С момента создания инициативы по разработке БПЛА было испытано 835 изделий, а 195 из них были приняты на вооружение Минобороны.

Киселев заявил, что для небольшого разработчика дронов главная проблема часто заключается не в создании прототипа, а в его проверке и дальнейшем запуске серийного производства. На той же дискуссии глава штаба движения «Юнармия» Владислав Головин предложил упростить доступ к господдержке разработчикам БПЛА, участвующим в боевых действиях на Украине.

«Ведомости» писали 12 августа, что в первом полугодии 2026 г. объем закупок средств защиты от беспилотников в коммерческом секторе вырос в 6,6 раза и достиг 441,3 млн руб. Рост закупок у коммерческих компаний был ярко выражен в последний месяц после поручения президента РФ Владимира Путина. Он поручил администрации президента и правительству проработать совместно с бизнесом предложения по защите предприятий от атак БПЛА.

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