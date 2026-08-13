«Кулибин-клуб» передал военным более 220 000 единиц техники

«Ведомости» писали 12 августа, что в первом полугодии 2026 г. объем закупок средств защиты от беспилотников в коммерческом секторе вырос в 6,6 раза и достиг 441,3 млн руб. Рост закупок у коммерческих компаний был ярко выражен в последний месяц после поручения президента РФ Владимира Путина. Он поручил администрации президента и правительству проработать совместно с бизнесом предложения по защите предприятий от атак БПЛА.