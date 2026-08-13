В армии США появится подразделение ударных беспилотников
Центральное командование США (CENTCOM) объявило о планах создать подразделение ударных беспилотников под названием Task Force Falcon Strike. Об этом американское ведомство сообщило в соцсети Х.
Подразделение будет использовать одноразовые ударные дроны, работающие в воздухе, на воде и под водой. Управлять ими будут военнослужащие из США и стран-партнеров на Ближнем Востоке.
CENTCOM уже начало процесс консультаций и официальных приглашений для региональных партнеров. Task Force Falcon Strike будет расширять возможности защиты на Ближнем Востоке, создавая единый, многопрофильный, многонациональный сдерживающий фактор, заявили в ведомстве.
7 августа Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Пентагон заключил первый контракт с американской технологической компанией AeroVironment на поставку лазерных противодроновых комплексов Locust. Сумма соглашения составляет около $400 млн.
3 августа в Пентагоне заявили, что ведомство заключило соглашения на $3 млрд по наращиванию объемов выпуска противоракет Patriot и THAAD.