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В армии США появится подразделение ударных беспилотников

Наталья Захарова

Центральное командование США (CENTCOM) объявило о планах создать подразделение ударных беспилотников под названием Task Force Falcon Strike. Об этом американское ведомство сообщило в соцсети Х.

Подразделение будет использовать одноразовые ударные дроны, работающие в воздухе, на воде и под водой. Управлять ими будут военнослужащие из США и стран-партнеров на Ближнем Востоке.

CENTCOM уже начало процесс консультаций и официальных приглашений для региональных партнеров. Task Force Falcon Strike будет расширять возможности защиты на Ближнем Востоке, создавая единый, многопрофильный, многонациональный сдерживающий фактор, заявили в ведомстве.

7 августа Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Пентагон заключил первый контракт с американской технологической компанией AeroVironment на поставку лазерных противодроновых комплексов Locust. Сумма соглашения составляет около $400 млн.

3 августа в Пентагоне заявили, что ведомство заключило соглашения на $3 млрд по наращиванию объемов выпуска противоракет Patriot и THAAD.

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