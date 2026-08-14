Япония рассмотрит ответные меры после визита Путина на Курилы
Правительство Японии рассматривает ответные меры в отношении России в связи с визитом президента РФ Владимира Путина на Курильские острова, которые Токио считает своими территориями. Об этом сообщает NHK.
В частности, обсуждаются варианты усиления санкций против России в ответ на спецоперацию на Украине. По данным телеканала, ожидается, что и «без того холодные японо-российские отношения станут еще более напряженными».
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити 13 августа подчеркнула, что так называемые Северные территории являются якобы «исконно японскими как с исторической, так и с международно-правовой точки зрения».
«Это несовместимо с последовательной позицией Японии, задевает чувства японского народа и абсолютно недопустимо. Приходится констатировать, что это затруднит восстановление отношений в среднесрочной и долгосрочной перспективе», – заявила она.
13 августа Путин приехал на остров Итуруп в ходе визита в Сахалинскую область. Путин посетил рыбоперерабатывающий комплекс «Ясный», Курильскую центральную районную больницу и среднюю общеобразовательную школу им. Эдуарда Норполова. Возле школы президент пообщался с жителями Итурупа. Днем ранее, 12 августа, в Южно-Сахалинске глава государства принял участие в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота. Там Путин сказал, что ему хотелось бы понять позицию Японии – «страны, которая под предлогом событий на Украине, не вдаваясь в причины этого конфликта, ввела против России не спровоцированные с нашей стороны санкции».