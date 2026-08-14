Япония рассмотрит ответные меры после визита Путина на Курилы

13 августа Путин приехал на остров Итуруп в ходе визита в Сахалинскую область. Путин посетил рыбоперерабатывающий комплекс «Ясный», Курильскую центральную районную больницу и среднюю общеобразовательную школу им. Эдуарда Норполова. Возле школы президент пообщался с жителями Итурупа. Днем ранее, 12 августа, в Южно-Сахалинске глава государства принял участие в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота. Там Путин сказал, что ему хотелось бы понять позицию Японии – «страны, которая под предлогом событий на Украине, не вдаваясь в причины этого конфликта, ввела против России не спровоцированные с нашей стороны санкции».