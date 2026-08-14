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Аэропорты Москвы возобновили обслуживание рейсов

Ведомости

Во «Внуково», «Шереметьево», «Жуковском» и «Домодедово» вводили ограничения на полеты. Об этом объявили в Росавиации.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – говорится в сообщении.

Ограничения сняли через полчаса в 10:56 мск, следует из сообщения Росавиации.

Ночью 14 августа средства ПВО уничтожили над Россией 553 беспилотника. Дроны были сбиты, в частности, над Московским регионом. Беспилотники также упали в Калужской, Рязанской, Тверской, Костромской областях.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщал утром 14 августа, что на подлете к Москве сбили 10 дронов.

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