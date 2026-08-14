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Главная / Политика /

Лавров рассказал о прогулах и тройках по поведению

Ведомости

Глава МИД РФ Сергей Лавров в подростковом возрасте прогуливал уроки и проводил время на улице. Об этом министр рассказал ИС «Вести».

По его словам, он мог убежать во двор даже во время занятий.

«Кто не прогуливал?» – заметил министр.

Глава российского МИД не уточнил, какие именно уроки пропускал, но добавил, что однажды получил тройку по поведению.‍

Сергей Лавров закончил с серебряной медалью московскую школу № 607 с углубленным изучением английского языка. Затем поступил в один из престижнейших советских вузов – Московский государственный институт международных отношений.

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