Лавров рассказал о прогулах и тройках по поведению
Глава МИД РФ Сергей Лавров в подростковом возрасте прогуливал уроки и проводил время на улице. Об этом министр рассказал ИС «Вести».
По его словам, он мог убежать во двор даже во время занятий.
«Кто не прогуливал?» – заметил министр.
Глава российского МИД не уточнил, какие именно уроки пропускал, но добавил, что однажды получил тройку по поведению.
Сергей Лавров закончил с серебряной медалью московскую школу № 607 с углубленным изучением английского языка. Затем поступил в один из престижнейших советских вузов – Московский государственный институт международных отношений.