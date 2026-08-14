Великобритания сократит помощь Африке более чем на 40%

Великобритания урежет прямую экономическую помощь ряду стран Африки, а также Сирии более чем на 40% в результате сокращения ассигнований на эти цели с 0,5% до 0,3% валового национального дохода, сообщила газета Financial Times. Высвобождаемые средства британские власти намерены направить в том числе на увеличение расходов на оборону.