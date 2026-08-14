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Великобритания сократит помощь Африке более чем на 40%

Татьяна Мозолевская

Великобритания урежет прямую экономическую помощь ряду стран Африки, а также Сирии более чем на 40% в результате сокращения ассигнований на эти цели с 0,5% до 0,3% валового национального дохода, сообщила газета Financial Times. Высвобождаемые средства британские власти намерены направить в том числе на увеличение расходов на оборону.

Сильнее всего сокращение затронет Сьерра-Леоне: к 2028–2029 финансовому году объем двусторонней помощи стране уменьшится на 83% по сравнению с уровнем 2024–2025 гг. Финансирование Сомали сократится на 49%, Южного Судана – на 46%, Демократической Республики Конго – на 29%. За пределами Африки помощь Сирии уменьшится на 55%, Афганистану – на 39%.

В целом расходы Великобритании на двусторонние программы помощи планируется сократить на 43% – с 3,14 млрд фунтов стерлингов ($4,25 млрд) в 2024–2025 гг. до 1,79 млрд фунтов стерлингов ($2,42 млрд) в 2028–2029 гг. При этом финансирование международных организаций, включая ООН, в значительной степени будет защищено от сокращений.

Как отмечает FT, сокращение помощи связано с изменением внешнеполитических приоритетов Лондона. Великобритания намерена уделять больше внимания отношениям с Китаем, Европой и США, одновременно сохраняя взаимодействие со странами Персидского залива. Представители гуманитарных организаций предупреждают, что уменьшение двусторонней помощи может ослабить влияние Великобритании в развивающихся странах.

В феврале глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что расходы на оборону европейских стран увеличились почти на 80% по итогам 2025 г. в сравнении с показателями до начала конфликта на Украине.

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