Главы МИД Казахстана и Австрии обсудили ситуацию с КТК
Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев с федеральным министром европейских и международных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер обсудили ситуацию с безопасностью поставок казахстанской нефти в Европу. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского МИДа.
Стороны обсудили вопросы безопасности международного судоходства и стабильности поставок казахстанской нефти на европейские рынки на фоне ситуации вокруг Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). В министерстве отметили, что 56% импорта сырой нефти поступает из Казахстана.
Кошербаев и Майнль-Райзингер также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.
КТК в конце июля остановил погрузку нефти после ударов ВСУ по двум танкерам в Черном море. Атака произошла в районе терминала под Новороссийском.
29 июля Кошербаев обсудил ситуацию вокруг КТК с госсекретарем США Марко Рубио. Телефонный разговор был посвящен актуальным вопросам двусторонней повестки «в рамках расширенного стратегического партнерства».