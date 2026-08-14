Главы МИД Казахстана и Австрии обсудили ситуацию с КТК

Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев с федеральным министром европейских и международных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер обсудили ситуацию с безопасностью поставок казахстанской нефти в Европу. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского МИДа.