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Главная / Политика /

Главы МИД Казахстана и Австрии обсудили ситуацию с КТК

Наталья Захарова

Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев с федеральным министром европейских и международных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер обсудили ситуацию с безопасностью поставок казахстанской нефти в Европу. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского МИДа.

Стороны обсудили вопросы безопасности международного судоходства и стабильности поставок казахстанской нефти на европейские рынки на фоне ситуации вокруг Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). В министерстве отметили, что 56% импорта сырой нефти поступает из Казахстана.

Кошербаев и Майнль-Райзингер также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.

КТК в конце июля остановил погрузку нефти после ударов ВСУ по двум танкерам в Черном море. Атака произошла в районе терминала под Новороссийском.

29 июля Кошербаев обсудил ситуацию вокруг КТК с госсекретарем США Марко Рубио. Телефонный разговор был посвящен актуальным вопросам двусторонней повестки «в рамках расширенного стратегического партнерства».

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