Силы ПВО сбили три беспилотника на подлете к Москве
Три украинских беспилотника были уничтожены силами ПВО на подлете к Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны уничтожено три БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – говорится в сообщении.
Утром 14 августа силы ПВО также сбили 10 беспилотников, летевших в направлении Москвы. Ночью 13 августа на подлете к Москве было уничтожено два БПЛА.
В ночь с 13 на 14 августа были уничтожены 553 украинских беспилотника самолетного типа над 20 регионами России, в том числе над Москвой и Московской областью.