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Силы ПВО сбили три беспилотника на подлете к Москве

Ведомости

Три украинских беспилотника были уничтожены силами ПВО на подлете к Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожено три БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – говорится в сообщении.

Утром 14 августа силы ПВО также сбили 10 беспилотников, летевших в направлении Москвы. Ночью 13 августа на подлете к Москве было уничтожено два БПЛА.

В ночь с 13 на 14 августа были уничтожены 553 украинских беспилотника самолетного типа над 20 регионами России, в том числе над Москвой и Московской областью.

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