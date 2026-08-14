Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
FESH58,11-1,61%CNY Бирж.12,535+0,67%IMOEX2 136,35-4,29%RTSI796,02-5,13%RGBI114,25-0,66%RGBITR771,26-0,61%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В течение дня российские силы ПВО сбили 221 беспилотник ВСУ

Ведомости

За день 14 августа дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 221 украинский беспилотник самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.

В период с 8:00 по 20:00 мск дроны были сбиты над шестью областями: Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской. Беспилотники уничтожены также в Московском регионе, Краснодарском крае, Крыму и над акваториями Азовского и Черного морей.

В ночь с 13 на 14 августа были уничтожены 553 украинских беспилотника самолетного типа над 20 регионами России. Днем 14 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что три украинских беспилотника были уничтожены силами ПВО на подлете к Москве.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что в июле от ударов украинских беспилотников в России погиб 201 мирный житель, ранения получил минимум 1441 человек.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь