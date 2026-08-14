В течение дня российские силы ПВО сбили 221 беспилотник ВСУ

За день 14 августа дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 221 украинский беспилотник самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.



В период с 8:00 по 20:00 мск дроны были сбиты над шестью областями: Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской. Беспилотники уничтожены также в Московском регионе, Краснодарском крае, Крыму и над акваториями Азовского и Черного морей.