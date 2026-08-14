В течение дня российские силы ПВО сбили 221 беспилотник ВСУ
За день 14 августа дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 221 украинский беспилотник самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.
В период с 8:00 по 20:00 мск дроны были сбиты над шестью областями: Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской. Беспилотники уничтожены также в Московском регионе, Краснодарском крае, Крыму и над акваториями Азовского и Черного морей.
В ночь с 13 на 14 августа были уничтожены 553 украинских беспилотника самолетного типа над 20 регионами России. Днем 14 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что три украинских беспилотника были уничтожены силами ПВО на подлете к Москве.
Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что в июле от ударов украинских беспилотников в России погиб 201 мирный житель, ранения получил минимум 1441 человек.