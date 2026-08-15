Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной освобождения Кореи

В поздравлении глава российского государства отметил, что этот праздник является символом мужества и стойкости корейских патриотов и красноармейцев, которые совместно боролись за освобождение Кореи от японского колониального гнета. Путин подчеркнул, что в те годы был заложен фундамент для развития дружественных отношений между Россией и КНДР.