Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной освобождения Кореи
Президент России Владимир Путин поздравил председателя государственных дел Северной Кореи Ким Чен Ына с днем освобождения страны от японской оккупации. Об этом сообщается на сайте Кремля.
В поздравлении глава российского государства отметил, что этот праздник является символом мужества и стойкости корейских патриотов и красноармейцев, которые совместно боролись за освобождение Кореи от японского колониального гнета. Путин подчеркнул, что в те годы был заложен фундамент для развития дружественных отношений между Россией и КНДР.
Особое внимание в послании Путин уделил современному этапу двусторонних отношений. По словам российского лидера, сегодня взаимодействие Москвы и Пхеньяна вышло на беспрецедентно высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. Стороны активно сотрудничают по всем направлениям и координируют усилия для обеспечения региональной безопасности и стабильности.
Путин выразил уверенность, что Россия и КНДР продолжат конструктивную совместную работу по вопросам двусторонней и международной повестки в интересах построения более справедливого, демократического миропорядка.
26 апреля в Северной Корее состоялась церемония открытия музея, посвященного военным КНДР, которые участвовали в боевых действиях против украинской армии в Курской области.