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Два человека пострадали при ракетной атаке на Самарскую область

Ведомости

Два человека обратились за медицинской помощью после ракетной атаки ВСУ на Самарскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. Погибших нет. Людей вовремя эвакуировали, все отработали по инструкциям.

Как отметил глава региона, по его поручению на месте ракетной атаки развернули оперативный штаб. Сотрудники экстренных служб занимаются ликвидацией последствий.

Мэр Самары Иван Носков сообщил, что промышленная инфраструктура областного центра получила локальные повреждения.

Под удар попало промышленное предприятие.

Ночью средства ПВО ликвидировали 598 БПЛА над регионами и акваториями Азовского и Черного морей. В Шатуре Московской области беспилотник врезался в частный жилой дом – ранения получили женщина и ребенок. 

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