В Индонезии 20 человек погибли в результате землетрясения
Не менее 20 человек погибли в результате землетрясения магнитудой 7,7 и серии афтершоков у восточного побережья Индонезии, сообщает Reuters со ссылкой на спасательное агентство.
Еще шестеро ранены и двое находятся под завалами, сообщил глава спасательного агентства города Маумере Фатхур Рахман. По данным национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий BNPB, около 2000 жителей района Нагекео, ближайшего к эпицентру, были эвакуированы. Толчки, зафиксированные утром 15 августа на глубине 15 км, ощущались в трех провинциях – Восточные Малые Зондские острова, Западные Малые Зондские острова и частично Южный Сулавеси – и продолжались около минуты.
За землетрясением последовала серия афтершоков. Губернатор Восточных Малых Зондских островов Эмануэль Мелкиадес Лака Лена уточнил на пресс-конференции, что не менее пяти человек погибли от обрушения зданий во время сна. Данные о жертвах разнятся: BNPB сообщает об одном погибшем и четырех раненых, уточняя, что сбор информации продолжается. Спасатели пока не могут добраться до района Нагекео: путь по суше заблокирован оползнями, предпринимается попытка добраться туда на пароме, сообщил Рахман. Зафиксированы повреждения домов, складов и правительственных зданий, а также перебои с электроснабжением и дорожные заторы.
В Колумбии утром 10 августа произошло мощное землетрясение, 284 человек погибли. Судьба еще 379 человек остается неизвестной. Пострадал 3971 житель.