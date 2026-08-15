В Индонезии 20 человек погибли в результате землетрясения

За землетрясением последовала серия афтершоков. Губернатор Восточных Малых Зондских островов Эмануэль Мелкиадес Лака Лена уточнил на пресс-конференции, что не менее пяти человек погибли от обрушения зданий во время сна. Данные о жертвах разнятся: BNPB сообщает об одном погибшем и четырех раненых, уточняя, что сбор информации продолжается. Спасатели пока не могут добраться до района Нагекео: путь по суше заблокирован оползнями, предпринимается попытка добраться туда на пароме, сообщил Рахман. Зафиксированы повреждения домов, складов и правительственных зданий, а также перебои с электроснабжением и дорожные заторы.