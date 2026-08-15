Европейские армии привлекают молодежь на службу с помощью соцсетей

Одну из наиболее активных кампаний ведет Германия, которая рассчитывает увеличить численность бундесвера примерно со 180 000 до 260 000 военнослужащих и одновременно вдвое нарастить резерв. В TikTok аккаунт армия публикует не только рекламные материалы, но и юмористические и неформальные ролики, в которых военные рассказывают о своей работе и показывают тренировки и повседневную жизнь. В 2026 г. число заявок на службу в Германии выросло на 20% г/г.