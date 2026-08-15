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Европейские армии привлекают молодежь на службу с помощью соцсетей

Ведомости

Европейские армии все активнее используют соцсети для привлечения молодежи на военную службу на фоне планов ряда стран значительно увеличить численность вооруженных сил, пишет Euractiv. Рекрутинговые кампании размещают ролики в TikTok, Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ), YouTube, а также на телевидении, в кинотеатрах и экранах наружной рекламы.

Одну из наиболее активных кампаний ведет Германия, которая рассчитывает увеличить численность бундесвера примерно со 180 000 до 260 000 военнослужащих и одновременно вдвое нарастить резерв. В TikTok аккаунт армия публикует не только рекламные материалы, но и юмористические и неформальные ролики, в которых военные рассказывают о своей работе и показывают тренировки и повседневную жизнь. В 2026 г. число заявок на службу в Германии выросло на 20% г/г.

Франция планирует к концу десятилетия увеличить число резервистов примерно с 47 000 до 100 000 человек. Ее рекламная кампания Peux-tu le faire? («Сможешь ли ты?»), которая распространяется в соцсетях и кинотеатрах, представляет военную службу прежде всего как личный вызов и возможность развить стойкость и другие навыки. Для кампании также подготовили англоязычную версию роликов.

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Италия, в свою очередь, планирует увеличить численность вооруженных сил примерно на 40 000 человек и создать новую систему резерва. Ее рекрутинговая кампания носит более традиционный характер и строится вокруг темы национальной безопасности. Под слоганом Esercito Italiano, al tuo fianco, ogni giorno («Итальянская армия – рядом с тобой каждый день») военнослужащих показывают как постоянную часть жизни итальянских городов и местных сообществ.

Отдельную кампанию запустили Силы обороны Ирландии. Ролик Yes. You. Can. («Да. Ты. Можешь.») ориентирован прежде всего на молодых женщин. В центре сюжета – девушка, преодолевающая неуверенность в себе, а основной акцент сделан на личном потенциале и уверенности. Создатели кампании объясняли, что ирландская армия исторически испытывала сложности с привлечением женщин, а исследования показали, что традиционные патриотические лозунги хуже работают с молодой и женской аудиторией. После запуска кампании число заявок от женщин, по данным разработчиков, заметно выросло.