Европейские армии привлекают молодежь на службу с помощью соцсетей
Европейские армии все активнее используют соцсети для привлечения молодежи на военную службу на фоне планов ряда стран значительно увеличить численность вооруженных сил, пишет Euractiv. Рекрутинговые кампании размещают ролики в TikTok, Instagram
Одну из наиболее активных кампаний ведет Германия, которая рассчитывает увеличить численность бундесвера примерно со 180 000 до 260 000 военнослужащих и одновременно вдвое нарастить резерв. В TikTok аккаунт армия публикует не только рекламные материалы, но и юмористические и неформальные ролики, в которых военные рассказывают о своей работе и показывают тренировки и повседневную жизнь. В 2026 г. число заявок на службу в Германии выросло на 20% г/г.
Франция планирует к концу десятилетия увеличить число резервистов примерно с 47 000 до 100 000 человек. Ее рекламная кампания Peux-tu le faire? («Сможешь ли ты?»), которая распространяется в соцсетях и кинотеатрах, представляет военную службу прежде всего как личный вызов и возможность развить стойкость и другие навыки. Для кампании также подготовили англоязычную версию роликов.
Италия, в свою очередь, планирует увеличить численность вооруженных сил примерно на 40 000 человек и создать новую систему резерва. Ее рекрутинговая кампания носит более традиционный характер и строится вокруг темы национальной безопасности. Под слоганом Esercito Italiano, al tuo fianco, ogni giorno («Итальянская армия – рядом с тобой каждый день») военнослужащих показывают как постоянную часть жизни итальянских городов и местных сообществ.
Отдельную кампанию запустили Силы обороны Ирландии. Ролик Yes. You. Can. («Да. Ты. Можешь.») ориентирован прежде всего на молодых женщин. В центре сюжета – девушка, преодолевающая неуверенность в себе, а основной акцент сделан на личном потенциале и уверенности. Создатели кампании объясняли, что ирландская армия исторически испытывала сложности с привлечением женщин, а исследования показали, что традиционные патриотические лозунги хуже работают с молодой и женской аудиторией. После запуска кампании число заявок от женщин, по данным разработчиков, заметно выросло.