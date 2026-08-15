Трамп показал Джорджу Вашингтону стройку бального зала
Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети TruthSocial сгенерированные изображения, на которых он изображен вместе с первым президентом страны Джорджем Вашингтоном.
На картинках Трамп показывает Вашингтону бальный зал Белого дома, который на данный момент еще не построен.
31 мая Трамп в своей соцсети Truth Social опубликовал фотографию дронопорта, который, по его словам, будет размещен на крыше строящегося бального зала Белого дома. Он назвал этот объект, «возможно, самым совершенным в мире» и заявил, что он необходим для защиты Вашингтона от современных угроз.
Против строительства был подан иск, который Трамп назвал «нелепым». Судья в апреле признал реконструкцию части Белого дома незаконной, постановив, что президент не имеет права проводить такие работы без одобрения конгресса, в связи с тем он временно приостановил надземное строительство.
7 августа Апелляционный суд США постановил прекратить реализацию проекта строительства бального зала в Белом доме, который продвигает администрация Трампа.