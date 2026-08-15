Трамп показал Джорджу Вашингтону стройку бального зала

31 мая Трамп в своей соцсети Truth Social опубликовал фотографию дронопорта, который, по его словам, будет размещен на крыше строящегося бального зала Белого дома. Он назвал этот объект, «возможно, самым совершенным в мире» и заявил, что он необходим для защиты Вашингтона от современных угроз.