Суд США остановил проект строительства бального зала в Белом доме
Апелляционный суд США постановил прекратить реализацию проекта строительства бального зала в Белом доме, который продвигала администрация президента Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал CNN.
В постановлении суда указано, что президент США не обладает конституционными полномочиями для проведения подобных изменений в здании Белого дома.
Апелляционная инстанция также отметила, что конгресс США не наделял администрацию Трампа «неограниченными полномочиями по кардинальному изменению облика, перепланировке и реконструкции Белого дома (...) в угоду желаниям конкретного президента».
При этом действие решения было временно приостановлено на две недели. Этот срок, как следует из постановления, необходим для того, чтобы американский лидер мог обратиться с апелляцией в Верховный суд США.
31 мая Трамп в своей соцсети Truth Social опубликовал фотографию дронопорта, который, по его словам, будет размещен на крыше строящегося бального зала Белого дома. Он назвал этот объект «возможно, самым совершенным в мире» и заявил, что он необходим для защиты Вашингтона от современных угроз. Против строительства был подан иск, который Трамп назвал «нелепым». Судья в апреле признал реконструкцию части Белого дома незаконной, постановив, что президент не имеет права проводить такие работы без одобрения конгресса, в связи с тем он временно приостановил надземное строительство.
20 мая американский президент сказал журналистам, что масштабная реконструкция восточного крыла Белого дома с добавлением крупного бального зала предполагает в том числе строительство под ним шестиэтажного бункера. Трамп заявил, что крыша комплекса будет использоваться для размещения беспилотников и выполнения военных задач. По его словам, проект рассчитан на проведение масштабных мероприятий и должен вместить до 1000 человек.