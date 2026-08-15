МИД Ирана оценил ущерб от нефтяного загрязнения Ормуза в триллионы долларов

По словам Багаи, Иран как страна с самой протяженной береговой линией в Персидском заливе и Оманском море не может оставаться в стороне от этой проблемы. Он также поставил вопрос о том, кто должен компенсировать причиненный ущерб – потребители энергоресурсов, страховые компании или государства, ведущие военную деятельность в регионе.