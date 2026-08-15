Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
SBER273,4-1,48%CNY Бирж.12,535+0,67%IMOEX2 136,35-4,29%RTSI796,02-5,13%RGBI114,24-0,67%RGBITR771,23-0,61%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

МИД Ирана оценил ущерб от нефтяного загрязнения Ормуза в триллионы долларов

Татьяна Мозолевская

Суммарный ущерб от разливов нефти в Ормузском проливе оценивается в триллионы долларов, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи в соцсети Х. По его словам, загрязнение на протяжении последних десятилетий затронуло воды Персидского залива и Оманского моря и нанесло значительный вред прибрежным районам Ирана.

Багаи обратил внимание на недавнее нефтяное загрязнение у берегов иранского острова Кешм. По предварительным данным, его источником мог стать иностранный сухогруз. Следы загрязнения обнаружили на трех участках побережья и части морской поверхности.

«Каждая сторона, получающая выгоду от коммерческого судоходства через Ормузский пролив, несет юридическую и моральную обязанность устранять нанесенный экологический ущерб», – заявил представитель МИДа.

По словам Багаи, Иран как страна с самой протяженной береговой линией в Персидском заливе и Оманском море не может оставаться в стороне от этой проблемы. Он также поставил вопрос о том, кто должен компенсировать причиненный ущерб – потребители энергоресурсов, страховые компании или государства, ведущие военную деятельность в регионе.

14 августа президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив станет американской территорией после того, как закончится конфликт с Ираном.

В мае издание Associated Press со ссылкой на спутниковые снимки сообщило о крупном нефтяном разливе в Персидском заливе у острова Харк – главного экспортного нефтяного терминала Ирана.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её