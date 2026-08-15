МИД Ирана оценил ущерб от нефтяного загрязнения Ормуза в триллионы долларов
Суммарный ущерб от разливов нефти в Ормузском проливе оценивается в триллионы долларов, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи в соцсети Х. По его словам, загрязнение на протяжении последних десятилетий затронуло воды Персидского залива и Оманского моря и нанесло значительный вред прибрежным районам Ирана.
Багаи обратил внимание на недавнее нефтяное загрязнение у берегов иранского острова Кешм. По предварительным данным, его источником мог стать иностранный сухогруз. Следы загрязнения обнаружили на трех участках побережья и части морской поверхности.
«Каждая сторона, получающая выгоду от коммерческого судоходства через Ормузский пролив, несет юридическую и моральную обязанность устранять нанесенный экологический ущерб», – заявил представитель МИДа.
По словам Багаи, Иран как страна с самой протяженной береговой линией в Персидском заливе и Оманском море не может оставаться в стороне от этой проблемы. Он также поставил вопрос о том, кто должен компенсировать причиненный ущерб – потребители энергоресурсов, страховые компании или государства, ведущие военную деятельность в регионе.
14 августа президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив станет американской территорией после того, как закончится конфликт с Ираном.
В мае издание Associated Press со ссылкой на спутниковые снимки сообщило о крупном нефтяном разливе в Персидском заливе у острова Харк – главного экспортного нефтяного терминала Ирана.