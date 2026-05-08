AP сообщило о крупном разливе нефти у иранского терминала в Персидском заливе
Издание Associated Press со ссылкой на спутниковые снимки сообщило о крупном нефтяном разливе в Персидском заливе у острова Харк – главного экспортного нефтяного терминала Ирана.
По данным агентства, площадь нефтяного пятна составляет около 95 кв. км. Компания Windward AI, занимающаяся морской аналитикой, заявила, что впервые обнаружила разлив на снимках, сделанных 5 мая. Пятно распространяется на юго-запад со скоростью около 2 км/час.
Экологи предупредили, что дальнейшее движение пятна может создать угрозу для экологически уязвимых и охраняемых морских районов Персидского залива.
В Пентагоне отказались комментировать, связан ли разлив с ударами по иранской инфраструктуре. При этом AP отмечает, что, судя по снимкам, утечка произошла до последней серии американских ударов по Ирану.
8 мая Fox News сообщал, что американские военные нанесли авиаудары по нескольким пустым сверхбольшим танкерам для перевозки нефти. Суда, вероятно, пытались вернуться в Иран. По словам источника, пустые танкеры «пытались прорвать блокаду». Он добавил, что они получили повреждения.
6 мая США выстрелами вывели из строя танкер под флагом Ирана в районе Ормузского пролива. В американском командовании подчеркнули, что контроль за перемещением судов, направляющихся в иранские порты или покидающих их, будет продолжен в рамках действующей блокады.
Глава иранского МИДа Аббас Аракчи заявлял, что Вашингтон выбирает «безрассудную военную авантюру» каждый раз, когда на столе находится дипломатическое решение. Министр также задался вопросом, является ли это «грубой тактикой давления» или результатом того, что «спойлер снова обманул президента США и втянул его в другую трясину».