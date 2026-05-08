США нанесли удары по пустым танкерам в Ормузском проливе

7 мая представитель центрального штаба Ирана Хазрат Хатам аль-Анбия заявил, что американцы нарушили перемирие. По его словам, Тегеран также наносит удары в ответ на атаку со стороны США на нефтяные танкеры в районе Джаска, напротив порта Фуджейра, а также на гражданские районы на побережье.