США нанесли удары по пустым танкерам в Ормузском проливе

Американские военные нанесли авиаудары по нескольким пустым сверхбольшим танкерам для перевозки сырой нефти. Об этом сообщило Fox News со ссылкой на американского чиновника.

Суда, вероятно, пытались вернуться в Иран, чтобы выиграть время для хранения нефти. По словам источника, пустые танкеры «пытались прорвать блокаду». Он добавил, что они получили повреждения.

Телеканал пишет, что, как объяснил старший научный сотрудник Фонда защиты демократий Миад Малеки, Иран располагает запасами нефти, достаточными на 13 дней, но выигрывает время, используя пустые нефтяные танкеры для хранения.

6 мая США выстрелами вывели из строя танкер под флагом Ирана в районе Ормузского пролива. В американском командовании подчеркнули, что контроль за перемещением судов, направляющихся в иранские порты или покидающих их, будет продолжен в рамках действующей блокады.

7 мая представитель центрального штаба Ирана Хазрат Хатам аль-Анбия заявил, что американцы нарушили перемирие. По его словам, Тегеран также наносит удары в ответ на атаку со стороны США на нефтяные танкеры в районе Джаска, напротив порта Фуджейра, а также на гражданские районы на побережье.

