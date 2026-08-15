NYP: основатель Playboy Хефнер неоднократно жаловался в ФБР на Эпштейна
Основатель журнала Playboy Хью Хефнер неоднократно пытался привлечь внимание ФБР к преступлениям Джеффри Эпштейна, сообщила New York Post. Об этом говорится в дополненном иске, поданном группой предполагаемых жертв финансиста против США.
По данным издания, в 2005 г. к Хефнеру за помощью обратилась модель Playboy Одра Линн Кристиансен. Она утверждала, что Эпштейн изнасиловал ее.
Кристиансен также утверждала, что Эпштейн передал ее одному из своих состоятельных знакомых – владельцу казино в Макао миллиардеру Стэнли Хо, которого называли китайским «крестным отцом азартных игр». В опубликованных ранее материалах минюста США приводилось письмо Эпштейна 2011 г., в котором тот называл Хо «самым богатым человеком Гонконга» и утверждал, что он является «лидером китайской мафии». После этого Хефнер, согласно судебным материалам, несколько раз связывался с ФБР от ее имени.
В иске говорится, что Кристиансен рассчитывала на связи и влияние основателя Playboy, чтобы ее заявления восприняли всерьез. Однако, как утверждают истцы, ФБР связалось с ней лишь в октябре 2020 г. – спустя 15 лет и уже после смерти Эпштейна.
Иск подали 32 предполагаемые жертвы Эпштейна. Они обвиняют ФБР в том, что ведомство не отреагировало должным образом на многочисленные сообщения о сексуальном насилии со стороны финансиста, которые, по их утверждению, поступали еще с 1996 г.
В январе минюст США обнародовал новые материалы по делу Эпштейна. Имена предполагаемых жертв не разглашались, так как они подали соответствующие заявления в министерство юстиции. На тот момент было опубликовано около 100 000 документов по делу. Ведомство планировало обнародовать еще «сотни тысяч страниц», связанных с делом Эпштейна. 16 февраля генеральный прокурор США опубликовала список из 300 имен, фигурирующих в материалах дела Эпштейна. Как писала Daily Mail, в документах упоминаются певцы, актеры, предприниматели и политики, в том числе Бейонсе, Шер, Брюс Спрингстин, Джей Зи, президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс, бывшая первая леди Мишель Обама, госсекретарь Марко Рубио и представители семьи Клинтон.