NYP: основатель Playboy Хефнер неоднократно жаловался в ФБР на Эпштейна

В январе минюст США обнародовал новые материалы по делу Эпштейна. Имена предполагаемых жертв не разглашались, так как они подали соответствующие заявления в министерство юстиции. На тот момент было опубликовано около 100 000 документов по делу. Ведомство планировало обнародовать еще «сотни тысяч страниц», связанных с делом Эпштейна. 16 февраля генеральный прокурор США опубликовала список из 300 имен, фигурирующих в материалах дела Эпштейна. Как писала Daily Mail, в документах упоминаются певцы, актеры, предприниматели и политики, в том числе Бейонсе, Шер, Брюс Спрингстин, Джей Зи, президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс, бывшая первая леди Мишель Обама, госсекретарь Марко Рубио и представители семьи Клинтон.