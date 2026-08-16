Испанский F-18 сбил неизвестный БПЛА на востоке Румынии

14 августа в 5 км от украинской границы в Румынии также рухнул беспилотник. Системы радиолокационного наблюдения страны не обнаружили воздушную цель, так как она двигалась на очень малой высоте. Дрон упал в лесистой местности. Предварительно, обошлось без жертв и разрушений.