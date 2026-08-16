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Испанский F-18 сбил неизвестный БПЛА на востоке Румынии

Ведомости

Истребитель ВВС Испании, находившийся на дежурстве в составе миссии воздушной полиции НАТО, сбил беспилотник неизвестного происхождения, вошедший в воздушное пространство Румынии. Об этом сообщило министерство обороны страны.

По данным ведомства, объект был обнаружен утром 16 августа. Беспилотник пересек границу со стороны Молдавии примерно в 24 км севернее города Галац. Испанский F-18 с румынской авиабазы «Михаил Когэлничану» уничтожил воздушную цель.

Фрагменты дрона, как предполагают румынские военные, могли упасть в уезде Галац. Район падения, по предварительным данным, не населен. Воздушная тревога в уезде уже отменена.

14 августа в 5 км от украинской границы в Румынии также рухнул беспилотник. Системы радиолокационного наблюдения страны не обнаружили воздушную цель, так как она двигалась на очень малой высоте. Дрон упал в лесистой местности. Предварительно, обошлось без жертв и разрушений.

На этой неделе военные водолазы Румынии уничтожили в Черном море два беспилотника, которые дрейфовали в районе газового месторождения Neptun Deep. Инцидент произошел в экономической зоне Румынии примерно в 90 морских милях от Констанцы.

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