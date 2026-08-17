Захарова сравнила Каллас со старухой Шапокляк
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила главу европейской дипломатии Каю Каллас с персонажем мультфильма «Крокодил Гена» старухой Шапокляк на фоне планов Евросоюза расширить санкции против России. Об этом она заявила в разговоре с политическим обозревателем «Комсомольской правды» Александром Гамовым.
Поводом для комментария стали слова Каллас о подготовке нового пакета ограничений в отношении РФ.
Отвечая на вопрос журналиста о том, почему Каллас продолжает рассчитывать на эффективность санкционной политики в отношении России, Захарова привела известную фразу Шапокляк: «Кто людям помогает, тот тратит время зря – хорошими делами прославиться нельзя».
17 августа Каллас в интервью немецкой газете Die Welt заявила, что Евросоюз готовит крупнейший с 2022 г. пакет санкций против России. По ее словам, действующие ограничения уже нанесли России существенный ущерб. Каллас оценила потери российской «военной машины» из-за санкций более чем в 1 трлн евро и призвала продолжить усиливать давление на Москву. Глава европейской дипломатии отметила, что в случае принятия 22-го пакета санкций число российских физических и юридических лиц, находящихся под ограничениями ЕС, увеличится примерно на треть.
22 июля Захарова в ответ на заявление Каллас о том, что Россия представляет для стран Европы экзистенциальную угрозу, сказала, что «фобии лечатся и это хорошая новость».
На следующий день Евросоюз утвердил 21-й пакет санкций против России, в который вошли 170 организаций и 48 физических лиц.