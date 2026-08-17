Захарова сравнила Каллас со старухой Шапокляк

17 августа Каллас в интервью немецкой газете Die Welt заявила, что Евросоюз готовит крупнейший с 2022 г. пакет санкций против России. По ее словам, действующие ограничения уже нанесли России существенный ущерб. Каллас оценила потери российской «военной машины» из-за санкций более чем в 1 трлн евро и призвала продолжить усиливать давление на Москву. Глава европейской дипломатии отметила, что в случае принятия 22-го пакета санкций число российских физических и юридических лиц, находящихся под ограничениями ЕС, увеличится примерно на треть.