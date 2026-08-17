В Германии могут отменить запрет на оскорбление политиков
В Германии думают отменить запрет на оскорбление политиков, пишет издание Politico со ссылкой на представителей немецких партий. Поводом для дискуссии стали резонансные расследования в отношении граждан, которые называли канцлера ФРГ Фридриха Мерца «Пиноккио» и «Лживым Фрицем».
Речь идет о ст. 188 Уголовного кодекса Германии, которая предусматривает ответственность за публичные оскорбления и клевету в отношении политиков, в том числе в социальных сетях. За оскорбление по этой статье может грозить штраф или до трех лет лишения свободы. В нынешнем виде норма действует с 2021 г., когда правительство Ангелы Меркель ужесточило законодательство на фоне борьбы с правым экстремизмом и нападений на политиков.
Представители всех основных политических сил согласны с необходимостью изменить действующие правила, однако расходятся в том, как именно это сделать. Левая партия и «Альтернатива для Германии» (АдГ) выступают за полную отмену статьи. Христианско-демократический союз (ХДС), Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и «Зеленые» предлагают сузить сферу ее применения.
В частности, в ХДС считают, что усиленная защита должна распространяться прежде всего на муниципальных политиков, которые чаще сталкиваются с агрессией. Депутат от партии Сюзанна Хирль признала, что применение статьи могло создать впечатление о наличии у политиков «особой правовой привилегии», хотя такой цели у законодателей не было.
Дискуссия активизировалась после нескольких дел из-за высказываний в адрес Мерца. Так, 66-летнего пенсионера Энди Хюттнера начали проверять после комментария «Пиноккио едет» под публикацией полиции о предстоящем визите канцлера. После общественного резонанса расследование прекратили. Другого мужчину оштрафовали за прозвище «Лживый Фриц».
При этом конкретных сроков пересмотра законодательства пока нет. ХДС и «Зеленые» не планируют в ближайшее время вносить соответствующие законопроекты. Предложение АдГ о полной отмене ст. 188 бундестаг ранее отклонил.
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