В Германии могут отменить запрет на оскорбление политиков

Речь идет о ст. 188 Уголовного кодекса Германии, которая предусматривает ответственность за публичные оскорбления и клевету в отношении политиков, в том числе в социальных сетях. За оскорбление по этой статье может грозить штраф или до трех лет лишения свободы. В нынешнем виде норма действует с 2021 г., когда правительство Ангелы Меркель ужесточило законодательство на фоне борьбы с правым экстремизмом и нападений на политиков.