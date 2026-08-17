ЦИК рассмотрит вопрос исключения «Яблока» из избирательного бюллетеня

«Бюллетени еще не готовились. Они только что утверждены, идет их корректировка. После получения решения суда ЦИК будет обязан внести изменения в бюллетень. Я думаю, что на ближайшем заседании ЦИК этот вопрос мы должны будем в соответствии с решением суда рассмотреть», – сказал Булаев (цитата по ТАСС).