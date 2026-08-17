ЦИК рассмотрит вопрос исключения «Яблока» из избирательного бюллетеня
Центральная избирательная комиссия (ЦИК РФ) после получения решения Верховного суда об отклонении апелляционной жалобы «Яблока» будет обязана рассмотреть вопрос о внесении изменений в избирательный бюллетень по федеральному округу с целью исключения из него данной партии. Об этом заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.
«Бюллетени еще не готовились. Они только что утверждены, идет их корректировка. После получения решения суда ЦИК будет обязан внести изменения в бюллетень. Я думаю, что на ближайшем заседании ЦИК этот вопрос мы должны будем в соответствии с решением суда рассмотреть», – сказал Булаев (цитата по ТАСС).
Он уточнил, что для корректировки бюллетеня ЦИК выпустит отдельный документ.
17 августа Верховный суд отклонил апелляционную жалобу партии «Яблоко». Решение вступило в силу, и партия не сможет принимать участие в выборах в Госдуму в сентябре. В партии заявили, что будут подавать апелляцию еще раз. Суд также отказался приобщить к материалам дела согласие Глеба Ошанина, наследника автора текста песни «Пусть всегда будет солнце» Льва Ошанина, на использование композиции партией «Яблоко» в агитационных материалах.